PRESIDENTE DA ACESE REPRESENTA SERGIPE EM REUNIÃO COM BOLSONARO









08/06/21 - 05:32:02

Aconteceu nesta segunda-feira, 7, no Palácio do Planalto, em Brasília, o Encontro de Trabalho do Sistema CACB com o Presidente da República Jair Bolsonaro, reunião que tratou sobre vários temas de interesse do setor produtivo. Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) e da Federação das Associações Comerciais e Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropastoris do Estado de Sergipe (Faciase), representou o estado no encontro.

Bolsonaro recebeu um grupo composto por mais de 50 empresários, presidentes e representantes das 27 federações do Sistema CACB, além da Diretoria do Sebrae e membros da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs). O presidente elogiou a força dos empresários, que têm enfrentado a pandemia de frente na defesa dos seus negócios. “Agradeço o empenho, a resiliência dos empresários brasileiros, sobretudo dos que estão caminhando junto com o governo”, declarou.

A comitiva mostrou apoio ao presidente e fez sugestões de ações de apoio à economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou ações que o governo federal tem apoiado para a melhoria do ambiente de negócios, como a aprovação do Pronampe como política permanente de crédito. Guedes também anunciou a manutenção de programas como o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) e o auxílio emergencial à população de baixa renda.

Marco Pinheiro usou a fala para sugerir ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a facilitação do acesso ao crédito para os empreendedores uma vez que o sistema bancário se torna um impeditivo em algumas situações. “Neste momento de crise, muitos não conseguiram um suporte por motivos de restrições. Isso precisa ser revisto, pois pode representar a sobrevivência ou morte das empresas. Esperamos que o ministro tenha sensibilidade e reveja esse cenário”, afirmou o presidente da Acese.

Homenagem

Durante o encontro, George Pinheiro e José Paulo Cairoli, presidente do Conselho Deliberativo da CACB, entregaram ao presidente Jair Bolsonaro e para Paulo Guedes a Comenda VIII – Conde dos Arcos, homenagem criada pela Confederação, que tem por finalidade distinguir aqueles que comprovadamente tenham contribuído, de forma relevante, para o desenvolvimento socioeconômico do país e do empresariado nacional.

Foto assessoroa

Por Daniel Almeida Soares