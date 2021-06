PRESIDENTE DA ALESE, LUCIANO BISPO, RECEBE COMISSÃO PRÓ-IPESAÚDE









08/06/21 - 12:47:10

Dando continuidade a agenda parlamentar, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, recebeu na manhã desta terça-feira, 08, a visita de representantes da Comissão Pró-Ipesaúde, formada por servidores federais no Estado, que pedem a ajuda do deputado estadual para a inserção dos funcionários no plano de saúde estadual.

No encontro, Luciano Bispo se comprometeu que na próxima quinta-feira, 10, estará reunido com o presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, e levará a demanda e que na segunda-feira, 14, dará retorno sobre a reivindicação dos servidores federais.

O coordenador da Comissão Pró-Ipesaúde, Cláudio Caducha, informou que ficou satisfeito com o posicionamento de Luciano Bispo. “Sentimos grande disposição para que essa reivindicação dos servidores federais de Sergipe seja efetivamente atendida. Se depender da Alese, temos a certeza que os servidores terão a oportunidade de se conveniar com o IPES e terem um plano de saúde eficiente, de boa qualidade e dentro das suas possibilidades de pagamento”, destacou.

Um dos coordenadores do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da Universidade Federal de Sergipe (Sintufs), Wagner Vieira, explicou que há muito tempo os planos de saúde trabalham pensando no lucro, e isso, está levando a aumento significativo e fazendo com que muitos servidores fiquem sem acesso ao plano de saúde.

“Entendemos que Ipesaúde é um plano que vem crescendo e melhorando a cada ano. Estamos lutando para a inserção dos servidores federais bem antes da pandemia. Sabemos que em outros estados é permitido que servidores federais tenham a possibilidade de ter ao plano de saúde do estado, além disso, o Ipesaúde não tem a intenção do lucro como os demais”, colocou.

