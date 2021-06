PRESIDENTE DO TCE/SE FAZ VISITA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA









08/06/21 - 14:25:48

O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), esteve nesta segunda-feira, 7, no gabinete do procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual de Sergipe (MPE/SE), Manoel Cabral Machado Neto.

Conforme o conselheiro, a visita foi de cortesia e teve o intuito de debater temas de interesse comum entre as duas instituições. “O Ministério Público de Sergipe é um parceiro histórico nosso, sobretudo na fiscalização das contas públicas, de modo que encontros como esse são sempre produtivos e agregadores”, comentou.

Durante o encontro, o presidente do TCE esteve acompanhado do conselheiro Flávio Conceição. Também presenciaram a visita os promotores Etélio de Carvalho Júnior e Nilzir Soares Vieira Júnior.

Foto: Géssica Souza (Comunicação/MPE)

Por DICOM/TCE