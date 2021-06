PTB, PATRIOTA E PMN FAZEM ALIANÇA PARA ELEIÇÕES DE 2022 EM SERGIPE









08/06/21 - 15:54:11

Aliança que iniciou nas eleições municipais em 2020 entre o Partido Trabalhista Brasileiro, Patriota e Partido da Mobilização Nacional, na qual elegeram dois vereadores na capital, permanecerá em 2022. A decisão foi tomada em reunião realizada na manhã desta terça-feira,08, com os presidentes estaduais dos partidos, Rodrigo Valadares (PTB), Uezer Mota (Patriota) e Cézar Cardoso (PMN).

Buscando fortalecimento, os partidos pretendem construir uma chapa majoritária no Estado, como ressaltou Rodrigo Valadares em suas redes sociais. “Fechamos o entendimento que os três partidos caminharão juntos para as eleições de 2022, fortalecendo suas chapas proporcionais e buscando a construção da Chapa Majoritária”.

O parlamentar relembrou ainda que não é a primeira vez que o PTB, Patriota e PMN se unem. Na última eleição para prefeitura de Aracaju, os partidos estiveram juntos e se enriqueceram ainda mais para o próximo pleito. “Essa parceria, que iniciou-se em 2020, onde tive a honra de tê-los em nosso palanque para a Prefeitura de Aracaju, se fortalece ainda mais para 22”.

A união direitista em Sergipe objetiva vencer a força esquerdista que há anos domina praticamente toda a política no Estado e, com a possível chegada do presidente Jair Bolsonaro a um desses partidos, retifica ainda mais essa força.

Acredita-se que o presidente irá se filiar brevemente ao Patriota, após o filho dele, senador Flávio Bolsonaro ter se filiado ao partido. Bolsonaro foi convidado também a fazer parte do PTB por Roberto Jefferson, presidente nacional do partido.

Por Luísa Passos