Rodovia que liga Umbaúba ao Povoado Queimada Grande já é realidade

08/06/21 - 07:16:16

Obra será entregue para a população ainda esta semana

No território Sul Sergipano, os serviços de pavimentação asfáltica em um trecho da Rodovia SE-290, ligando a cidade de Umbaúba ao Povoado Queimada Grande (antiga estrada para Indiaroba), já é realidade para os que trafegam.

A intervenção, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), tem investimentos na ordem de R$ 6.408.292,42, do Governo Federal, oriundos da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Cide).

A obra compreende mais de 4 km de pavimentação asfáltica, com rede de drenagem central em toda a sua extensão. A pista de rolamento segue o padrão estabelecido nas rodovias estaduais e compreende 9,30 m de largura; duas pistas de rolamento com três metros de cada lado, acostamento com 1,65 metros de cada lado e calçadas com 1,30 m de cada lado, são oito mil metros lineares de meio fio e rampas de acessibilidade em alguns trechos da via. Conta com sinalização horizontal, com taxas refletivas e nove redutores de velocidade. A obra contemplou ainda, serviços de drenagem central e implantação de seis lançamentos para esgotamento das águas. Foi utilizado o total de 4.790,66 toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CABQ) na via.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, a pavimentação integra o conjunto de ações do governo em prol da melhoria da malha viária estadual. “Essa era uma obra há muito tempo desejada pela população de Umbaúba, sobretudo pelos moradores dos povoados Queimada Grande e Mangabeira e de povoados de Indiaroba cortados por ela. O Pró-Rodovias vem garantindo segurança aos condutores e pedestres e melhorar a trafegabilidade em todo o Estado, contribuindo significativamente para o avanço social e econômico dos sergipanos”, ressalta.

