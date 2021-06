ALESSANDRO GARANTE APOIO PARA REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL NESTOR PIVA









Na manhã desta segunda-feira (07), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) realizou visita ao Hospital Nestor Piva, em Aracaju. O senador estava acompanhado do vereador Ricardo Marques, e juntos conversaram com profissionais da saúde, da administração do hospital e com os cidadãos atendidos na unidade. O hospital é um setor importante da saúde pública de Aracaju e sofreu um grave incêndio na ala Covid-19, com cinco vítimas fatais.

O requerimento do senador Alessandro Vieira solicitando todos os documentos a respeito do incêndio foi aprovado na CPI da Pandemia, na última terça-feira (01). “A CPI da Pandemia no Senado vai receber toda a documentação referente ao contrato de gestão do Hospital Nestor Piva, à obra que foi feita, instalação elétrica e apuração de eventual falha ou crime no tocante ao incêndio, visto que o investimento dos leitos dessa ala tiveram recursos federais. Vamos aguardar essas informações técnicas e a partir daí tomar providências de responsabilização”, avalia Alessandro.

Durante a visita ao Hospital Nestor Piva, o senador Alessandro Vieira se comprometeu a colaborar com a recuperação da unidade de saúde. “O mais importante no primeiro momento é atender as pessoas, garantir a preservação da saúde, respeitando os recursos públicos. Assumi o compromisso de colaborar para que os serviços sejam recuperados plenamente e ampliados para especialidades ainda não ofertadas”, destaca.

De acordo com o senador Alessandro Vieira, a CPI da Pandemia no Senado Federal já recebeu várias documentações referentes ao combate à Covid-19 em Sergipe. “Estamos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade ou não de ouvir governadores e prefeitos, mas de toda forma, ao final dos trabalhos da CPI, todos os sergipanos terão a clareza de que forma foi utilizado e está sendo utilizado os recursos para o combate à Covid-19 em nosso Estado”.

