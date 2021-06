Sergipe recebe mais 25.740 vacinas da Pfizer para continuar avançando na imunização









08/06/21 - 16:13:48

As vacinas integram a 23ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e representam o maior lote do medicamento produzido pela farmacêutica norte-americana encaminhado ao Estado. Com a nova remessa, Sergipe recebeu até o momento 1.025.940 vacinas

O estado de Sergipe recebeu, na tarde desta terça-feira (8), 25.740 doses do imunizante contra a Covid-19 produzido pela Pfizer/BioNTech. A remessa com as vacinas saiu do aeroporto de Aracaju direto para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (Ceadi), localizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para averiguação e separação. A partir desta quarta-feira (9), as vacinas já estarão disponíveis para os 75 municípios sergipanos.

As vacinas integram a 23ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e representam o maior lote do medicamento produzido pela farmacêutica norte-americana encaminhado ao Estado. Com a nova remessa, Sergipe recebeu até o momento 1.025.940 vacinas.

De acordo com informe técnico elaborado pelo governo federal, as vacinas serão destinadas para avançar e manter a agilidade no processo de vacinação. Além de manter a imunização de grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada, as doses serão destinadas para as faixas etárias imediatamente mais jovens, até alcançar aqueles de 18 anos.

Ainda segundo o documento do Ministério da Saúde, baseado no estudo de estabilidade da vacina, o período de armazenamento da vacina da Pfizer foi ampliado de cinco para 31 dias, com temperatura de 2º a 8ºC. A alteração permitiu à Secretaria de Estado da Saúde ampliar o alcance dos municípios atendidos pelo imunizante.

Fonte e foto SES