TRABALHADORES DA FHS FAZEM 2ª RODADA DE PARALISAÇÃO DE 24H E ATO NESTA TERÇA









08/06/21 - 06:17:39

Os funcionários da Fundação Hospitalar de Saúde, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), farão na manhã desta terça-feira, 8 de junho, a segunda rodada de paralisação de 24 horas em prol de melhorias nas condições de trabalho, reajuste salarial, tíquete-alimentação, 30 horas semanais e aprovação do Acordo Coletivo do Trabalho. Na ocasião, haverá ato público, das 8h às 10h, na frente do Palácio do Governo, com concentração às 7h.

“Como é no Palácio do Governo que o governador assina suas decisões, então será para lá que os trabalhadores irão se reunir na próxima terça-feira. Queremos que ele assine benefícios aos trabalhadores da saúde como tíquete-alimentação, insalubridade para 40% da categoria, reajuste salarial. Só para se ter uma ideia, os auxiliares e técnicos de enfermagem celetistas, que são concursados, recebem salário-base de R$ 1.045,00. Isto é inaceitável e revoltante”, declara o presidente do Sintasa.

Na semana passada, no dia 1ª de junho, ocorreu a primeira paralisação e ato público na frente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). E será assim, todas as terças-feiras, do mês de junho.

