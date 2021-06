A CPI da Covid está intubada









Por Adiberto de Souza *

Quase ninguém acredita mais na hipótese de a Assembleia instalar a CPI da Covid-19. É voz corrente nos corredores do Legislativo que o requerimento do deputado Georgeo Passos (Cidadania) não terá as oito assinaturas necessárias para a instalação da Comissão. O parlamentar bem que tentou atrair, pelo menos, um parlamentar governista para referendar a sua proposta, contudo a bancada situacionista se fechou em copas. A rejeição à CPI aumentou mesmo após a cidadanista Kitty Lima ter levantado a suspeita de que quem se recusava a assinar o requerimento o fazia porque estava no bolso do governador Belivaldo Chagas (PSD). Pode-se dizer que a deselegância da deputada contribuiu muito para que a CPI fosse intubada, estado que só deverá sair para repousar no arquivo morto da Assembleia, onde descansará em paz. Misericórdia!

Memórias do cárcere

Comenta-se no meio político que o deputado federal Valdevan Noventa (PL) tem mexido os pauzinhos para conquistar a simpatia do PT. Segundo as línguas ferinas, o sonho do distinto é ser candidato a senador numa coligação com o partido da estrelinha e, por consequência, tirar proveito eleitoral da popularidade do ex-presidente Lula da Silva. Taí uma aliança difícil de ser digerida pelo eleitor, pois não existe semelhança entre as biografias políticas de Valdevan e do “Barba”. Aliás, a única coisa que eles têm em comum é a temperada que ambos passaram na cadeia. Home vôte!

Crise braba

Cerca de 40% dos restaurantes especializados em comida a quilo já fecharam devido à crise econômica causada pela pandemia de covid-19. A estimativa é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). As medidas de restrição e o grande número de pessoas em trabalho remoto reduziram o movimento nos estabelecimentos de refeição rápida. Segundo a Abrasel, os restaurantes por quilo ou self-service, atualmente têm menos de 10% do movimento pré-pandemia. Só Jesus na causa!

Canibalismo político

A CPI da Covid-19 instalada no Senado não perdoa nem os próprios componentes. Cruzes! Talvez com saudade dos bons tempos de delegado de Polícia, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) resolveu pedir a punição do colega Luis Carlos Heinze (PP) por quebra de decoro parlamentar. O senador sergipano jura que o pepista anda espalhando informações falsas sobre Cloroquina. Caso os senadores continuem nessa sanha punitiva, não sobrará ninguém na CPI para contar a história. Plagiando o ditado popular, “é cobra engolindo cobra”. Desconjuro!

Tapa na macaca

Para desespero de alguns ignorantes, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei sobre a liberação do plantio de maconha para a produção de remédios. De autoria do deputado Fábio Mitidieri (PSD), a proposta também permite o uso do cânhamo de formas científica e industrial. Ao contrário do que muita gente de má fé espalha por aí, o Projeto de Mitidieri não visa liberar a maconha a torto e a direito. Seu objetivo é salvar vidas, dando dignidade a crianças, jovens e idosos, que precisam do medicamento à base da marijuana. Bravo, bravo!

Juntos para 2022

O PTB, PMN e Patriota estarão no mesmo palanque em 2022. Os dirigentes dos três partidos em Sergipe decidiram manter a aliança formada em Aracaju no ano passado e que elegeu dois vereadores. Segundo o deputado estadual Rodrigo Valadares, presidente do PTB no estado, o projeto das três legendas é construir uma chapa majoritária e fortalecer as candidaturas proporcionais. Então, tá!

Luto

Vítima da covid-19, morreu em Aracaju o tabelião Luiz Santana. Com 91 anos de idade, o titular do Cartório do 1º Ofício da capital deixou a viúva e os filhos Max, Luizinho, Marcelo e Gleise Santana. O velório e sepultamento de Luiz Santana, o decano dos cartórios em Sergipe, aconteceram no Cemitério Colina da Saudade. Descanse em paz!

Banco dos réus

O pastor Heleno Silva (Republicanos) foi condenado em 1ª instância por improbidade administrativa. A sentença é da lavra do magistrado Paulo Roberto Fonseca Barbosa. O Ministério Público Estadual acusa o reverendo de ter praticado uma série de irregularidades quando foi prefeito de Canindé do São Francisco. Pela condenação, Heleno Silva terá que devolver cerca de R$ 28 milhões aos cofres públicos. Também teve os direitos políticos cassados por oito anos. Nem precisa dizer que a defesa do pastor vai recorrer contra a condenação, jurando por Deus que ele é inocente. Ah, bom!

Vacine-se

A Secretaria da Saúde de Aracaju segue vacinando contra a gripe. Começou hoje a terceira fase da Campanha Nacional contra a Influenza. Até o momento, já botaram os braços nas seringas 89.529 pessoas. Quem já se vacinou contra a covid-19 precisa cumprir o intervalo de 15 dias antes de ser imunizado contra a Influenza ou de qualquer outra doença. E você, vai quando colocar o braço na seringa? Marminino!

Quanto pior melhor

E o vereador Fábio Meireles (PSC) anda injuriado com as críticas da oposição ao governo de Edvaldo Nogueira (PDT). Segundo o parlamentar, os opositores não enxergam o lado bom da administração aracajuana e até parece que torcem pelo quanto pior melhor. Meireles fez discurso na Câmara ensinando que “ser vereador é cobrar melhorias, fiscalizar e trabalhar pelo povo”. Quer apostar uma mariola de goiaba como a bancada da oposição vai fazer ouvidos de mercador para esse lero-lero do governista? Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 31 de dezembro de 1918.

* É editor do Portal Destaquenotícias