ALESSANDRO AINDA NÃO AVALIOU TROCA DE PARTIDO MAS SAI DO CIDADANIA









09/06/21 - 19:20:42

O senador Alessandro Vieira disse ao Faxaju Online nesta quarta-feira (9), que já avisou que vai se desfiliar do partido. Entretanto, “não avaliei nenhuma movimentação de legenda, até o momento”. Alessandro acrescentou, ” apenas informei que não posso aceitar uma posição de protocolar uma ação relevante no Supremo em um dia e desistir no outro”.

-Não briguei com com o partido ou coisa parecida, apenas estou seguindo a minha coerência em uma situação nacional relevante.