Belivaldo inaugura reestruturação da Rodovia João Bebe Água

Na manhã desta quarta-feira (09), o governador Belivaldo Chagas esteve em São Cristóvão, para inaugurar a reestruturação da Rodovia João Bebe Água (SE-065). São 13 Km de rodovia, compreendendo o trecho que vai do Conjunto Brigadeiro Eduardo Gomes à sede do município de São Cristóvão. A obra foi executada pelo governo do Estado, com o investimento de R$ 8.197.570,94 para recuperação da via.

A obra faz parte do Pró-Rodovias, um dos eixos de ação do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe, que prevê, neste primeiro momento, a reestruturação de 441,5 km da malha rodoviária estadual, com o objetivo de promover segurança na mobilidade urbana.

“É um dia de extrema felicidade. A primeira rodovia autorizada oficialmente e a primeira rodovia que a gente entrega pronta é a João Bebê Água. Tudo que está sendo realizado hoje é 100% com recursos do Tesouro. Aquilo que inicialmente seria pelo Pró-Rodovias 1, 441 km de rodovias , deve-se chegar a 500 km de rodovias recuperadas. E nós já estamos trabalhando o Pro-Rodovias 2, para mais 200 km, a fim de contemplar outras rodovias. Afinal de contas, o que importa é a obra pronta e sendo entregue em benefício da população”, pontuou o governador.

Desenvolvimento

Presente na solenidade, o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana destacou os investimentos em infraestrutura rodoviária feitos pelo governo do Estado no município. “São Cristóvão tem uma vocação para o turismo e o turismo só chega se as estradas estiverem boas. A primeira delas nós estamos inaugurando hoje, a revitalização da João Bebe Água, que é importantíssima, não somente para o turismo como também porque é uma rodovia de passagem de trabalhadores de São Cristóvão para Aracaju. Lembrar que também já está em obra o acesso à BR 101 pelo Povoado Rita Cacete, que é uma entrada Sul para o município. Quem vem do sul vai poder entrar por uma rodovia segura, confortável e com menos gasto de combustível. O governador também já anunciou a recuperação da SE-464, que é a primeira de todas essas rodovias. É um momento muito especial para São Cristóvão, e falo em nome do nosso povo, que está com o coração cheio de gratidão. Poucas vezes um governante olhou para uma cidade como o governador Belivaldo Chagas está olhando para São Cristóvão”, ressaltou.

A reconstrução da Rodovia João Bebe Água traz mais conforto e segurança para quem transita pela via, principal ligação de São Cristóvão a Aracaju. Além disso, a nova pista impulsiona o desenvolvimento do município e região, uma vez que é estratégica para o turismo local, especialmente o turismo religioso, cuja perspectiva de crescimento foi fortalecida após a canonização de Irmã Dulce. A renovação da malha viária também reflete na economia, gerando emprego e renda, ao propiciar a ampliação de oportunidades de atração de investimentos e facilitando a circulação de pessoas e mercadorias.

“Foi um excelente serviço, acabaram-se os buracos na pista e, para mim, que estou sempre viajando foi uma maravilha, pois o tempo de viagem tanto para a sede de São Cristóvão quanto para Aracaju diminuiu bastante. Todos os moradores daqui estão muito satisfeitos e com certeza os motoristas também”, relatou o aposentado e morador do Conjunto Luiz Alves, no município de São Cristóvão, José Cláudio dos Santos, 73 anos.

A obra

A pista compreende 8 m de largura; sendo 6 m da pista de rolamento (duas pistas de 3 m cada) e 2 referentes ao acostamento (1 m cada). Foi utilizado o total de 10.544,68 toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente – CAUQ. A obra foi realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com fiscalização do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), com recursos do Tesouro Estadual. Foi feito um consórcio para a realização da obra, entre as empresas AGC Construções e Empreendimentos LTDA e a Heca-Comércio Construções LTDA.

Segundo o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, além da reestruturação da João Bebe Água, foi realizada também a construção de 700 metros de reestruturação de pista, da rua 24 de Outubro até a praça Lourival Batista, na sede municipal. “O investimento foi no valor de R$ 105 mil, também com recursos próprios do Governo do Estado, onde foram utilizadas 353 toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente – CAUQ, por meio de contrato de pavimentação de vias urbanas com a empresa Esse Engenharia e Consultoria LTDA”, informou.

Ainda segundo o secretário, de 2018 a 2020, entre obras executadas e em execução, os investimentos do Estado em São Cristóvão giram em torno de R$ 50,3 milhões.

“A exemplo de obras esgotamento sanitário, de pavimentação de ruas e restruturação da própria rodovia João Bebe Água. E teremos mais ainda, que não esta computada neste valor, que é a implantação da Rodovia Raimundo Juliano, que liga a BR 101 ao povoado Rita Cacete, bem como a restruturação da via entre a BR 101 e a cidade de São Cristóvão e o recapeamento da via que liga o povoado de Rita Cacete ao município de São Cristóvão, conhecida como Rodovia Zezinho da Everest”, complementou.