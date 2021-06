CONTINUA A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM ARACAJU









09/06/21 - 08:08:25

No enfrentamento à covid-19, a Prefeitura de Aracaju, em uma ação conjunta entre as Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e da Assistência Social, tem dedicado atenção às pessoas que estão em vulnerabilidade social, a exemplo da população em situação de rua.

Até o momento, 83 idosos em situação de rua já foram vacinados, sendo que 40 deles já tomaram a segunda dose da vacina. De acordo com a coordenadora do Consultório na Rua (CnR), Jayane Trindade, a vacinação ocorrerá até o dia 22 deste mês, por região, de acordo com mapeamento realizado pela equipe.

“Ontem e hoje [dias 7 e 8] foram vacinadas 19 pessoas. A vacinação foi dividida por região conforme mapeamento realizado, e os grupos em situação de rua estão sendo avisados por cada serviço. Para as pessoas em situação de rua que não são cadastradas, nós fazemos o cadastro e acompanhamos por 90 dias, e após esse período é que os cadastrados poderão se vacinar”, explica.

Ainda de acordo com Jayane Trindade, foram adotadas duas estratégias: pontos de vacinação divididos por regiões, e a oferta de vacina itinerante para aqueles que têm dificuldade de locomoção.

“Para as pessoas com problemas de locomoção, a equipe do CnR está indo de forma volante, realizando a vacinação dos cadastrados. Para isso, contamos com a parceria do Programa de Redução de Danos e do Centro POP, que são os equipamentos que trabalham diretamente com as pessoas em situação de rua, sensibilizando e comunicando sobre a importância da imunização”, enfatiza

Segundo o médico do CnR, Luís Felipe Sales, a população em situação de rua nem sempre se alimenta bem, e tem dificuldade de acesso a remédios, por exemplo, contribuindo para que a imunidade fique baixa. “Por isso, é importante garantir a vacinação desse grupo. A vacina traz mais esperança, para as pessoas em situação de rua, diante de uma realidade já tão necessitada de atenção e cuidado”, afirma

Consultório na Rua

Nos cinco primeiros meses deste ano, o Consultório na Rua já realizou 2.100 atendimentos à população em situação de rua, na capital sergipana. A estratégia, desenvolvida pela SMS, é formada de equipes multiprofissionais e realiza ações integrais de saúde frente às necessidades dessa população. Os atendimentos são realizados junto a pessoas do sexo masculino e a faixa etária mais comum está entre 25 e 30 anos.

Atualmente, o CnR é composto de duas enfermeiras, uma psicóloga, uma técnica de enfermagem, um médico, duas assistentes sociais e uma coordenadora. Funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h, e tem como sede administrativa a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria do Céu, localizada na rua Maruim, no Centro.

