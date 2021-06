Curso de formação em audiovisual para educadores de Sergipe









TRAVESSIAS: inscrições de docentes, gestores e agentes escolares da rede pública estadual para o curso de formação em audiovisual vão até o dia 18 de junho

Docentes, gestores e agentes escolares da rede pública estadual de educação básica têm até o dia 18 de junho para realizarem inscrições no curso de extensão “Travessias: Cinema, Educação e Direitos Humanos na rede básica de ensino de Sergipe”. O curso é uma etapa do projeto “Travessias”, idealizado pelo Programa Interdisciplinar de Cinema e Educação (NICE), da Universidade Federal de Sergipe (UFS), especialmente para profissionais de instituições públicas estaduais. Os encontros iniciam no dia 19 de junho, serão quinzenais, aos sábados, das 09h às 12h, de modo remoto. A formação tem carga horária de 60h e o participante poderá receber certificado, desde que cumpra uma frequência de, pelo menos, 75%.

O curso tem o objetivo de promover a formação continuada de docentes, gestores e agentes escolares do ensino fundamental no campo da cultura audiovisual, suas linguagens e tecnologias, em projetos educativos, dialogando com a diversidade e com os direitos humanos. Ele foi dividido em quatro módulos: Cultura Audiovisual e Linguagem; Cineclubismo; Tópicos em Cinema, Educação, Diversidade e Direitos Humanos; e Fazer cinema nas escolas – dispositivos fílmicos. Cada módulo tem duração de 15h, entre atividades síncronas e assíncronas.

Os interessados devem se inscrever pelo SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFS. Basta acessar o site, clicar na aba “Extensão”, depois em “Acesso a Área de Inscritos em Eventos”, fazer login, clicar em “Cursos e Eventos Abertos”, selecionar o curso pelo título e confirmar inscrição. Caso ainda não tenha conta na plataforma, é possível se vincular clicando em “Ainda não possuo cadastro”. E atenção, para realizar a inscrição, é indispensável anexar um documento, redigido pelo próprio interessado, informando a escola de que faz parte, a função que exerce e um breve texto destacando suas motivações para fazer o curso.

O projeto “Travessias”

A proposta integra o projeto “Cinema, Educação e Direitos Humanos: formação continuada para a construção de políticas públicas na rede básica de ensino de Sergipe”, conhecido pelo nome de “Travessias”. O projeto foi construído pelo Programa Interdisciplinar de Cinema e Educação (NICE) e aprovado no edital nº 02/2020 da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDETEC), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) do estado de Sergipe.

Coordenado pelas professoras da UFS, Dra. Maria Beatriz Colucci e a Dra. Karliane Macedo Nunes, o projeto tem o objetivo de desenvolver uma pesquisa-ação por meio da formação audiovisual de professores da rede básica, voltada para os direitos humanos e as “diversidades na (e para além da) educação”, e a implementação de cineclubes permanentes e de oficinas de criação audiovisual, de modo a subsidiar políticas públicas para a rede básica de ensino do estado de Sergipe. A atuação acontece junto ao Colégio Estadual Juscelino Kubitschek e a Escola Estadual Zumbi dos Palmares, ambas localizadas no município de Nossa Senhora do Socorro e envolvendo turmas dos oitavo e nono anos do ensino fundamental.

O NICE

Criado em julho de 2018, o Programa Interdisciplinar de Cinema e Educação (NICE) da UFS é um programa setorial de extensão que funciona também como um grupo permanente de estudos, pesquisas e trabalhos com professores e estudantes da rede pública que possibilita troca de experiências e formação continuada sobre cinema e educação. O NICE integra professores e estudantes do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar de Cinema (PPGCINE) e do Departamento de Comunicação Social (DCOS), além de discentes do Curso de Cinema e Audiovisual e do Mestrado em Cinema e Narrativas Sociais do PPGCINE. Com vários projetos e parcerias em andamento, o NICE vem se consolidando enquanto uma referência, em Sergipe, na formação continuada em cinema e educação, com foco especial nas escolas públicas.

Serviço

Curso: Travessias: Cinema, Educação e Direitos Humanos na rede básica de ensino de Sergipe

Período de realização: 19/06/2021 a 27/11/2021

Frequência dos encontros: Aos sábados, quinzenalmente

Horário: das 09h às 12h

Carga horária total: 60h

Inscrições: https://www.sigaa.ufs.br

Instagram do NICE: @nice.ufs

E-mail do NICE: niceufs@academico.ufs.br

Assessoria do NICE: Diogo Teles

Fotografia: Leo Haedo

Design: Raul Marx

Fonte e foto assessoria