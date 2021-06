CUSTO DA CESTA BÁSICA EM ARACAJU ASSINALOU REDUÇÃO NO MÊS DE MAIO









09/06/21 - 16:26:52

Custo da cesta básica em Aracaju assinalou redução no mês de maio

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), revelou que, em maio de 2021, o valor médio da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 468,43.

Em termos relativos, na comparação com maio do ano passado, verificou-se aumento de 17,1% no valor da cesta. No comparativo com o mês imediatamente anterior, abril último, observou-se redução de 0,3% no custo do conjunto de alimentos essenciais.

Custo médio das cestas nas outras capitais em maio/2021

No mês analisado, levando-se em consideração a comparação com o mês anterior (abril/2021), observou-se aumento no valor da cesta em quase todas as capitais pesquisadas, com destaque para Natal (+4,9%), Curitiba (+4,3%), Salvador (+2,7%), Belém (+2,0%) e Recife (+2,0%).

Por outro lado, somente duas das dezesseis capitais que tiveram seu resultado divulgado[1] apresentaram diminuição no valor da cesta básica. Campo Grande registrou a maior redução, com 1,9%, seguida de Aracaju, com redução de 0,3%.

Em relação a maio de 2020, observou-se aumento no valor da cesta básica em todas as capitais. Nessa comparação, as capitais que apresentaram altas mais significativas foram Brasília (+33,4%), Campo Grande (+26,3%) e Porto Alegre (+22,8%),

Em termos absolutos, a capital com a cesta mais cara, no mês analisado, foi Porto Alegre (R$ 636,96), seguida por São Paulo (R$ 636,40) e Florianópolis (R$ 636,37). Já as capitais com as cestas mais baratas foram Aracaju (R$ 468,43), seguida de Salvador (R$ 470,14) e Recife (R$ 480,80).

Aracaju teve destaque nacional ao ser a única cidade a registrar as quedas nos preços do óleo de soja (-2,6%) e do café em pó (-0,9%), enquanto os preços desses produtos tiveram aumento em 15 cidades.

[1] “Por mudanças na forma de levantamento de preços em Belo Horizonte, o DIEESE optou por não divulgar o valor da cesta básica na capital mineira”, conforme Nota à Imprensa da Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos – Maio de 2021.

NIE/FIES