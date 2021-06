Deputado Estadual defende Copa América no Brasil e faz crítica a Globo









09/06/21 - 08:22:47

O deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, declarou que defende a Copa América no Brasil, já que outros campeonatos têm acontecido no país e levantou críticas à emissora Globo, que tem se mostrado contra, mas transmite outros jogos.

“Não vejo nenhum problema. Se quer ser contra a Copa América, pode ser, agora também seja contra o brasileirão, UEFA champions league, libertadores da América, copa Sul-Americano, eliminatórias, dentre outras. É uma grande hipocrisia ser contra só a Copa América, porque não é transmitida pela Globo, por isso a emissora está esperneando”, disse.

O parlamentar explicou ainda que a copa América será realizada com os mesmos cuidados que tem ocorrido em outros jogos, sem a presença de torcedores e a realização de teste da Covid-19 antes das partidas. Para ele, nos discursos apresentados pela imprensa global tem faltado coerência.

“Se a Globo é contra o futebol em tempo de pandemia, então pare de transmitir os jogos de outros campeonatos e aí sim terá coerência para cobrar. A Copa América será realizada no mesmo formato que acontece nos outros jogos, sem torcida, estádios vazios, então eu não vejo problema nenhum. Dois pesos, duas medidas”, pontuou.

A edição 2021 do campeonato será iniciada no próximo domingo (13), às 18h, com a partida entre Brasil e Venezuela, em Brasília, e em seguida Colômbia e Equador, às 21h, em Cuiabá, transmitida pelo SBT, canal do empresário Sílvio Santos.

Por Luísa Passos