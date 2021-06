Educação em tempo integral e Fundeb são temas discutidos em palestra virtual na FAMES









09/06/21 - 16:32:13

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), promoveu nesta quarta-feira, 9, a palestra on-line: “Como aplicar o ensino integral com o FUNDEB 2021”, voltada para secretários municipais de Educação e equipes da área educacional. O evento foi ministrado pelo Mestre em Políticas Públicas e Sociedade, Paulo Lira, e mediada pela Mestra em Administração Pública, Tiana Teles. A realização da palestra teve o objetivo de prestar esclarecimentos e informações técnicas sobre a aplicação do ensino integral de acordo com os novos parâmetros do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O assessor técnico da FAMES, Jorge Teles, deu início ao evento com informações preliminares sobre ações da Federação em parceria com diversas entidades, que promoverá uma série de eventos com a realização de distintas palestras com temas relevantes para todos os operadores da educação do estado de Sergipe.

Jorge Teles ressaltou ainda, que o período de transição do novo Fundeb pode constituir uma oportunidade ou problema para os municípios, a depender do entendimento e gestão. “Estamos vivendo em um momento de transição do novo Fundeb, um período de oportunidade para resolvermos os problemas crônicos e de financiamento da educação do estado, melhorarmos os indicadores da educação e vencermos os desafios do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) social. Para quem ainda não tem conhecimento, vamos falar muito sobre isso, porque os municípios terão o ICMS majorados ou diminuídos conforme os indicadores da educação”, pontuou Teles.

O palestrante, Paulo Lira, elogiou a audiência do evento e o empenho da FAMES. “Essa participação demonstra a eficiência da FAMES em mobilizar e sensibilizar os municípios sergipanos, bem como a preocupação dos secretários, gestores e trabalhadores da educação pelo conhecimento”, disse Lira.

O Mestre em Políticas Públicas introduziu o tema da palestra e sugeriu atividades na área da educação para o ensino em tempo integral baseadas em vivencias e orientações do Ministério da Educação, a exemplo de atividades voltadas para a educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e arte; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídia e educação econômica.

