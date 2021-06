Sergipe entra na terceira etapa de vacinação contra a gripe influenza com prioridade à pessoas com comorbidades









09/06/21 - 13:32:04

A Secretaria de Estado da Saúde, desde o dia 19 de abril, vem se empenhando na campanha de imunização contra a gripe Influenza. A partir desta quarta-feira, 09, começa a terceira etapa de vacinação.

Essa nova fase será destinada a pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo (rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso), trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários de sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes/jovens que cumprem medidas socioeducativas.

A cobertura vacinal contra a Influenza segue avançando e, até o presente momento, é de 53% dos grupos inseridos na primeira e segunda fase da Campanha. Sergipe é o segundo melhor colocado no ranking da imunização segundo os dados fornecidos pelo portal Localiza SUS, do Ministério da Saúde. Foram vacinados nas duas fases anteriores 78% de Gestantes, 64% de crianças, 60% de puérperas 119% de indígenas, 46 % de trabalhadores da saúde, 37% de pessoas com 60 anos ou mais e 40% de professores (as), contabilizando assim uma população de 564.366 pessoas e um número de 297.406 doses aplicadas.

Ana Lira, enfermeira do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), enfatiza a importância de se proteger contra a Influenza, sobretudo, em tempos de pandemia pelo coronavírus. Ela ressalta que a campanha de imunização contra a influenza é anual, ou seja, as pessoas que se vacinaram ano passado deverão comparecer para nova aplicação, pois, a finalidade deste ano é proteger contra outra cepa de vírus, esclarece.

Fonte e foto ascom SES