Fabiano participa de reunião no Sebrae e discute ações para setor de bares









09/06/21 - 11:41:32

Na tarde da última terça-feira, 8, o vereador Fabiano Oliveira (PP) participou de uma reunião no Sebrae ao lado do diretor técnico, Brenno Barreto e do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel), Bruno Dórea.

Fabiano, que também é presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), defendeu a realização de festivais gastronômicos como uma das alternativas para movimentar o setor.

“Qualquer decisão vai girar em torno da pandemia, mas precisamos ir preparando, criando e capacitando o setor para a retomada. O Sebrae é um grande aliado, mas entendemos que a realização de qualquer festividade irá depender do cenário. O presidente da Abrasel irá preparar um projeto e outra reunião será agendada para as apresentações”, pontuou.

O diretor do Sebrae entende a importância de pensar em alternativas, mas reforçou que nenhuma decisão será tomada sem uma análise e perspectiva de melhora da situação epidemiológica da Covid-19 no Estado.

Para o parlamentar, o primeiro passo foi dado e mostra a preocupação do setor com a retomada.

“Eu sempre disse que a pandemia estava unindo e fortalecendo os setores. E eu continuo acreditando e apostando nisso. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os perrengues, nós estamos planejando e pensando no pós. Espero que tudo contribua para a realização desse evento que será um grande passo também para movimentar a economia”, finalizou.

Por Hivy Rhafaella,