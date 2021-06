FÁBIO HENRIQUE GARANTE BENEFICIADORA DE ARROZ PARA O BAIXO SÃO FRANCISCO









09/06/21 - 10:07:25

Mais de 800 famílias que vivem da cultura do arroz no Baixo São Francisco, em Sergipe, são reféns de atravessadores que compram a mercadoria de ‘olhada’, por preços inferiores. Isso deve-se ao fato de não existir nenhuma beneficiadora de arroz em Sergipe. Essa é uma realidade que será mudada porque o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) reinvindicou para que a Codevasf pudesse fazer a aquisição do maquinário necessário.

A confirmação para a aquisição da beneficiadora foi dada após reunião com o presidente nacional da Codevasf, Marcelo Moreira, no final da tarde dessa terça (08). “Atualmente o arroz é vendido sem pesagem, com casca e tudo, para ser beneficiado em Pernambuco. São 800 famílias produtoras de arroz que vedem seus produtos sem a certeza de quanto estão vendendo, e o arroz ainda vai com a casca que deve ser utilizado para ração animal”, destacou o deputado Fábio Henrique.

“Sua demanda, com certeza, será priorizada. Essa é uma demanda justa e necessária para a região do Baixo São Francisco. Vamos trabalhar para conseguir o orçamento e contratar esses dois equipamentos”, afirmou o presidente Marcelo Moreira. Também participou da reunião o presidente da Federação dos Municípios Sergipanos e ex-prefeito de Ilha das Flores, Cristiano Cavalcante, por meio da videoconferência. Essa ação beneficiará diretamente os municípios de Propriá, Neópolis, Ilha das Flores, Brejo Grande e Pacatuba.

Foto assessoria

Por Henrique Matos