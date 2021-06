Fanese realiza a ‘Semana de Gestão e Inovação’ com palestras gratuitas









09/06/21 - 05:28:42

Foi iniciada na segunda-feira (7) a programação da ‘Semana de Gestão e Inovação da Fanese’ com palestras gratuitas que estão sendo realizadas de forma virtual através do canal do Youtube da instituição até a próxima sexta-feira, 11 de junho.

As palestras estão abertas para toda a população de forma gratuita e as inscrições podem ser feitas no Sympla através do link https://cutt.ly/ynvfQqf

A inovação é indispensável para manter a competitividade e sustentabilidade dos negócios e a Fanese oferta uma oportunidade para a qualificação e potencialização do seu negócio. Mas, não basta inovar para ter bons resultados. É preciso, além disso, realizar a gestão da inovação, que transforma o potencial inovativo das empresas em realidade concreta e lucrativa.

A programação foi aberta na segunda-feira (7) com uma palestra de Rafael Carvalho sobre a temática ‘O Futuro é Solar. Conheça as novas tendências e o impacto em seu trabalho’.

Confira as palestras da programação

Data: 08/06/2021

Horário: 19h às 20h

Palestrante: Liliane Pereira

Tema: Habilidades do futuro: o que é esperado dos profissionais nos dias atuais.

Data: 08/06/2021

Horário: 20h às 21.

Palestrante: Raquel Nunes

Tema: RH e os avanços tecnológicos: um olhar da gestão de pessoas

Data: 09/06/2021

Horário: 19h às 20h

Palestrante: Robson Luiz de Melo Souza

Tema: A Logística em Projetos de Grande Porte

Data: 10/06/2021

Horário: 19h às 20h

Palestrante: Fabio Vivas

Tema: Para Onde Estamos Indo-eu acho!

Data: 10/06/2021

Horário: 20h às 21h

Palestrante: Bianca Matos

Tema: Você é a Sua Principal Marca

Data: 11/06/2021

Horário: 19h às 20h

Palestrante: Maikon Raphael Lima

Tema: Implementação de Processos: Teoria de fator de sucesso

Por Fredson Navarro