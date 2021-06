Fernando de Noronha é o destino mais seguro para férias e passeios









09/06/21 - 06:43:20

Mágico pra quem quer unir natureza, gastronomia, conforto e exclusividade

Com a obrigatoriedade da realização de testes para a Covid-19 para ter acesso à ilha, Fernando de Noronha se tornou uma dos lugares mais seguros para férias, passeios e até mesmo para trabalhar em home office durante a pandemia do coronavírus. Para entrar na ilha, os visitantes precisam apresentar um teste de identificação da Covid 19, realizado 48 horas antes do embarque. O arquipélago, um dos destinos mais desejados pelos brasileiros, é famoso por ter tudo que um viajante deseja ter: belas praias, sol e paisagens naturais encantadoras, além de hotéis e pousadas aconchegantes.

“Na ilha temos uma natureza exuberante. Os visitantes têm a opção de fazer passeios de barco e trilhas, sem falar da gastronomia riquíssima e pousadas muito bem equipadas e charmosas.

O entretenimento na ilha está funcionando bem, seguindo as normas dos protocolos de segurança, para que todos visitem o paraíso em segurança”, comentou a empresária Adriana Flor, responsável pela pousada Mar Aberto.

O site oficial da associação das pousadas (www.apfn.com.br) é a plataforma mais segura na hora de garantir a hospedagem em Noronha. Para fazer a reserva é bem simples. Basta acessar o site da associação, preencher o check-in e check-out, quantidade de adultos e crianças e escolher uma pousada. Pronto. Você será direcionado para a página de reservas da pousada escolhida.

Ao utilizar o site da associação para fazer sua reserva, o turista tem a garantia de fazer uma hospedagem segura, evitando os transtornos comuns que acontecem nas pousadas que funcionam de forma irregular e clandestina.

Por Cândida Martins