Heleno diz que ser punido por não cobrar IPTU de R$ 10 ao povo pobre é uma perseguição









09/06/21 - 13:32:21

O ex-prefeito de Canindé de São Francisco , Heleno Silva (Republicanos), lamentou nesta quarta-feira (09), o que chamou de “ofícios de prefeito”. Segundo Heleno, “ser prefeito” se tornou uma coisa inviável no sistema político brasileiro: “o cara ser condenado por improbidade administrativa por não cobrar IPTU de R$ 10,00 em Canindé é como se fosse uma perseguição “.

– Primeiro não tem dolor, e se não tem dolor não tem enriquecimento ilícito, e nada a ver com direitos políticos. Heleno acrescenta que a segunda condenação por dívida de INSS, 100% dos municípios brasileiros devem ao INSS, e o Governo abre linha de renegociação para todos os gestores.

Heleno diz que isso entristece a gente no campo da política, isso mostra que Deus me livre de nunca mais disputar e ser eleito prefeito no sistema político do Brasil, onde o Ministério Público acusa, e você tem que se virar, tem que se defender. Isso é emocionalmente chato, mas pelo menos o povo de Canindé não teve do prefeito dele, uma saga de querer arrecadar.

Segundo Heleno, “Canindé é um município onde mais da metade é de pessoas pobres, e o prefeito não podia elaborar uma lei para fazer essa cobrança. Vou me defender na segunda instância. Sei que vou vencer, e os meus direitos políticos continuam preservados”.