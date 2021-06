Hospital de Olhos Santa Luzia tem espaço específico para atendimento a crianças









09/06/21 - 16:22:05

Pacientes com necessidades especiais e estrabismo, é referência para sergipanos por passagem em Recife.

Quem tem filhos ou uma criança querida sabe da importância de se ter cuidado e carinho com os pequenos. Foi pensando nisso que o Hospital de Olhos Santa Luzia criou o Departamento de Oftalmopediatria, um andar dedicado ao atendimento de pacientes com idade entre zero e 14 anos. Nessa faixa etária os cuidados com os olhos são fundamentais para permitir o desenvolvimento adequado e saudável da visão. “Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmopediatria, cerca de 20% das crianças em idade escolar podem apresentar algum problema de visão, especialmente miopia, hipermetropia, e astigmatismo”, alerta a oftalmologista Paula Siqueira.

O Departamento de Oftalmopediatria dispõe de profissionais especializados no atendimento infantil e oferece um ambiente acolhedor apropriado, com equipamentos oftalmológicos específicos para melhor atender crianças de diversas idades e necessidades. Alguns desses equipamentos são portáteis e de maior facilidade de aceitação pelas crianças, permitindo melhores resultados durante o exame médico.

“Os cuidados com a visão começam com o Teste do Olhinho logo após o nascimento e devem ser mantidos periodicamente. É importante lembrar que, dependendo da faixa etária, a criança não consegue expressar os problemas. Então o acompanhamento é fundamental”, orienta a oftalmologista Katherine Sales.

Os atendimentos realizados no Departamento de Oftalmopediatria são feitos de forma lúdica, envolvendo a criança em todas as etapas do exame, permitindo que ela se sinta muito à vontade, tranquila e colaborativa durante toda a avaliação. “Todo esse cuidado é necessário, pois a primeira infância, até os sete anos, é a fase mais importante no desenvolvimento da visão. De zero até os dois anos é a fase crítica, que merece mais atenção”, completa a oftalmologista Maria Amélia Ribeiro.

Algumas das doenças que podem acometer as crianças são: ametropias (miopia, hipermetropia e astigmatismo), ambliopia, estrabismo, catarata e glaucoma congênito ou infantil. O uso de telas, principalmente celulares e tablets, tem sido apontado pelos especialistas como um importante fator para o desenvolvimento da miopia entre os mais jovens, assim como surgimento de desvios oculares. “Por isso a orientação é passar no máximo uma a duas horas por dia nesses aparelhos eletrônicos, preferencialmente não contínua, e pelo menos duas horas em ambiente externo com luz do dia, evitando o uso em menores de dois anos de idade”, destaca a oftalmologista Patrícia Rêgo.

O atraso no diagnóstico e consequentemente no tratamento de problemas visuais nas crianças pode ocasionar a ambliopia. “Ambliopia é o famoso olho preguiçoso, que não conseguiu atingir a visão adequada para a idade, e necessitará do tratamento com tampão ocular e estimulação visual para que se alcance uma visão final normal”, finaliza oftalmologista Milena Barata.

O Hospital de Olhos Santa Luzia reúne equipamentos de última geração, especialistas altamente qualificados e atendimento humanizado.

