INDÍCIO DIZ QUE COBERTURA EM INCÊNDIO PROVOCOU INFECÇÃO EM JORNALISTAS

09/06/21 - 08:45:06

Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR/SE), identificou que 23 profissionais atuantes na cobertura do incêndio que atingiu o Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, no último dia 27 de maio, em Aracaju, testaram positivo para a Covid-19.

A infecção do coronavírus atingiu repórteres de rádio, televisão, jornal impresso e portais de notícias, além de repórteres cinematográficos, fotográficos, chefes de reportagem, editores, assessores de comunicação e imprensa, e até motoristas. Por se tratar de uma doença imperceptível, em alguns casos, a perspectiva é que esse quantitativo seja superior diante da provável existência de assintomáticos.

O SINDIJOR e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) preservam a identidade dos profissionais afastados, mas revelam que o registro infectuoso foi identificado em empresas de comunicação pública e particular com atuação, em especial, na capital sergipana.

A notificação desses casos chama a atenção para a inquestionável exposição e vulnerabilidade dos jornalistas, bem como a necessidade de imediata inclusão da classe trabalhadora no calendário de vacinação contra o coronavírus. Esses dados fazem parte do dossiê criado pela entidade sindical desde o dia 14 de março de 2020, quando o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), registrou oficialmente o primeiro caso da doença.

“Desde o início deste ano temos chamado a atenção dos gestores estaduais e dos parlamentares sergipanos com atuação em Brasília para a inclusão dos Jornalistas no Plano Nacional de Imunização (PNI), e ao próprio plano estadual. Estamos, seja nas atividades externas e/ou nas redações e assessorias de imprensa, diariamente expostos ao risco da contaminação. Esse número referente ao trabalho desenvolvido no Nestor Piva mostra na prática o real nível de vulnerabilidade que enfrentamos”, avalia o presidente do Sindijor, Milton Alves Júnior. No decreto de número: 10.288/2020, o Governo Federal definiu como essenciais as atividades e serviços relacionados à imprensa.

Atualmente, Sergipe possui mais de 2.000 Jornalistas profissionais, sendo que desse total pouco mais de 1.400 atuam diariamente na atividade fim. Fora da modalidade ‘home office’, menos de 350 seguem atuando em atividades externas. Desde o início da pandemia, 240 profissionais testaram positivo para a Covid-19 e cinco morreram.

