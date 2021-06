Inscrições abertas para o Encontro de Produção e Difusão Científica do Nordeste









09/06/21 - 13:47:57

A terceira edição do Enprodic vai discutir a produção científica, com foco na evolução da ciência e suas repercussões no meio acadêmico e educacional. Inscrições até dia 10.

Por Raquel Passos

Com o objetivo de discutir a produção científica, com foco na evolução da ciência e suas repercussões no meio acadêmico e educacional, a Universidade Tiradentes, por meio do Programa de Pós-graduação em Educação e do Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologia da Informação e Cibercultura – Getic -, realizará a terceira edição do Encontro de Produção e Difusão Científica do Nordeste – Enprodic.

O evento será virtual, com o tema “democratização de ciência no Brasil em tempos de crise”, nos próximos dias 10 e 11, com vasta programação reunindo pesquisadores renomados de áreas distintas. A transmissão será pelo canal da Editora Universitária Tiradentes – Edunit – no Youtube.

De acordo com a organizadora do evento, professora doutora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes, Cristiane Porto, o intuito é promover discussão e intercâmbio entre pesquisadores, professores, estudantes, divulgadores de ciência, editores científicos e seus colaboradores.

“Este Enprodic foi concebido para discutir o aspecto multi e interdisciplinar que tem caracterizado a ciência nos últimos anos, além de estabelecer novos diálogos e olhares sobre a temática”, explica dra Cristiane Porto.

Na programação, mesas redondas, conferências, oficinas sobre múltiplas plataformas na divulgação científica, além da reunião regional da Associação Brasileira das Editoras Universitárias.

O evento é aberto a todos. Mas quem tiver inscrito nesta terceira edição do Enprodic, terá direito a certificado. Para isso, basta se inscrever aqui até este dia 10.

Programação

Dia 10 de junho:

14h – Reunião da Regional – Abeu Nordeste

Imersão

15h – Prof. Dr. Ronaldo Linhares, Profa. Dra. Flavia Rosa, Profa. Dra. Rita Argollo

O livro no contexto da democratização da ciência

Mesa-redonda

18h20 – Prof. Dr. Cristiano Ferronato, Prof. Dr. Diego Menezes, Profa. Dra. Cristiane Porto

Abertura oficial do Evento

20h – Prof. Dr. Adilson De Oliveira

Democratização de Ciência no Brasil em tempos de Crise

Conferência

Dia 11 de junho:

09h – Prof. Dr. Laércio Ferracioli

Divulgação Científica, desenvolvimento de novas metodologias de mediação, implementação sistematizada de processos da Divulgação Científica

Conferência

10h40 – Profa. Dra. Lynn Alves

Produção de webdocumentários e divulgação científica: compartilhando práticas e saberes

Conferência

14h – Leandro Sant´Ana, Leonardo Fraga

Múltiplas plataformas na divulgação científica

Oficina

14h – Prof. Dr. Ângelo Ricardo, Prof. Dr. Cláudio Nunes, Profa. Dra. Olívia Morais

Produção e difusão do conhecimento em educação

Mesa-redonda

16h – Me. Verônica Santos, Prof. Dr. Kaio Eduardo

Novos Cenários da Divulgação Científica

Mesa-redonda

17h – Profa. Dra. Luisa Massarani

Conferência de Encerramento: COVID-19: Pesquisa e prática em divulgação científica

Encerramento

Com informações da organização do evento

Assessoria de Imprensa