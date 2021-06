Machine Buster: PC e PF concluem operação com R$ 103 mil, pistolas e veículo de luxo









09/06/21 - 09:37:28

Como resultado da Operação Machine Buster, foram cumpridos cinco mandados de prisão e um investigado entrou em confronto com as equipes policiais nesta terça-feira (8). A ação policial também resultou na apreensão de três pistolas, de R$ 103 mil e de dois veículos, sendo um carro de luxo. A operação é fruto de uma investigação conjunta da Superintendência da Polícia Federal em Sergipe e Bahia e da Polícia Civil de Sergipe, que teve como objetivo a desarticulação de um grupo criminoso responsável pela explosão das agências bancárias da Caixa e do Banco do Brasil na cidade de Carira.

As três pistolas foram apreendidas nas cidades de Salvador (BA), Jacobina (BA) e Carira (SE). Um veículo da marca Mercedes foi apreendido na capital baiana, onde também foi localizado o dinheiro. Um carro de modelo Fiat Strada foi encontrado em Carira.

Investigação

As investigações tiveram a troca de informações entre a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio (Delepat) e o Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil de Sergipe (Cope). O cumprimento dos mandados de prisão teve o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e de militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) e Companhia Integrada de Operações em Áreas de Caatinga, da Polícia Militar de Sergipe (Ciopac).

Segundo levantamento feito pelas polícias no dia do crime, a ocorrência durou cerca de 20 minutos. Após a explosão, os criminosos incendiaram dois veículos e fugiram sentido Bahia pelo Povoado Bonfim. Populares encontraram cartuchos de armamentos usados por eles.

A atribuição da Polícia Federal foi o de investigar o crime contra a Caixa Econômica Federal, empresa pública; enquanto a Polícia Civil levantou informações sobre a explosão no Banco do Brasil, sociedade de economia mista, ambas da administração pública indireta. Com a troca de informação e o trabalho em conjunto, a Operação “Machine Buster” foi deflagrada em Sergipe e na Bahia.

Após as explosões, a Polícia Federal e o Cope começaram a investigar os crimes nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil na cidade de Carira. Homens fortemente armados invadiram a cidade, se posicionaram nas agências bancárias e realizaram as explosões. Imediatamente, equipes do 3º BPM e da Ciopac realizaram diligências na região e comunicaram à polícia da Bahia, já que os criminosos fugiram em direção à divisa baiana.

A perícia também foi acionada e, junto com os investigadores, fez uma análise minuciosa do local do crime. O caso de Carira foi o único realizado contra agências bancárias em Sergipe em 2020. Os envolvidos podem responder pela prática de crimes de dano, tentativa de furto qualificado e associação criminosa, tipificados respectivamente nos artigos 163, 155, § 4º-A, c/c arts. 14, II e 288, do Código Penal Brasileiro.

Fonte e foto SSP