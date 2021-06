MPT-SE: PRIMEIRO ENCONTRO SOCIOAMBIENTAL SERÁ REALIZADO NESTA QUINTA-FEIRA









09/06/21 - 12:40:09

Com o objetivo de promover discussões e sensibilização sobre as questões ambientais, o Primeiro Encontro Socioambiental do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) será realizado nesta quinta-feira, dia 10. O evento é organizado pela Comissão Regional de Gestão Socioambiental do MPT-SE e será transmitido ao vivo pelo canal TV MPT do Youtube, às 10h. A iniciativa terá a tradução simultânea em libras.

A programação do evento contará com as palestras da presidente da Associação Sergipana dos Engenheiros Sanitaristas e Ambientais (Asesa), Vitória Caroline Oliveira Souza; do professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) do departamento de Ecologia, Alexandre de Siqueira Pinto e do advogado e pesquisador em direito ambiental, Jerônimo Basílio São Mateus.

O Primeiro Encontro Socioambiental do MPT-SE vai celebrar também o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU). O tema da celebração deste ano é “Restauração de Ecossistemas”. O objetivo é chamar a atenção da população sobre a importância de preservar a natureza; promover o cultivo de árvores; limpeza dos rios e encostas; mudanças na dieta e a renovação dos jardins.

O MPT-SE está engajado e desenvolvendo ações sobre o meio ambiente. Recentemente, a instituição lançou o Boletim Informativo Socioambiental que abordou temas como o Monitoramento das Ações Socioambientais de 2020 (Masa 2020); a proposta da A3P (Agenda Ambiental da Administração Pública); exemplos de cidades mais sustentáveis do mundo; curiosidades sobre a flora brasileira e recursos hídricos brasileiros; o uso racional dos recursos naturais e bens públicos; cidadania, saúde e sustentabilidade.

Por Ana Alves