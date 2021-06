NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A FEIRA DA CORUJA EM TOBIAS BARRETO









Dado fatos noticiados pela imprensa que não traduzem o compromisso da gestão amor por nossa gente diante dos fatos narrados, a administração esclarece a população tobiense e sergipana que as informações acerca do suposto vínculo estabelecido, entre a alteração da data de funcionamento da Feira da Coruja e a administração do município de Tobias Barreto, não se amparam na realidade.

A Feira da Coruja é um patrimônio popular. Desde o início da pandemia, ocasionada pelo Covid-19 no primeiro semestre de 2020, a decisão de mudança no funcionamento do comércio foi realizada pelo então gestor Diógenes Almeida e por membros dos diversos seguimentos do comércio.

É importante salientar que nenhum projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo Municipal atuante buscando a promoção de qualquer espécie de mudança. O que existe na presente data, 09 de junho, é um projeto de iniciativa popular que dialoga com os diversos setores envolvidos: Câmara Dirigentes Lojistas (CDL), sindicatos, barraqueiros, lojistas, proprietários de fábricas, vendedores ambulantes e turistas de Sergipe, Bahia, Alagoas e demais estados.

Ademais, tal projeto encontra-se em processo de análise das informações coletadas para que, assim, uma decisão emerja e contemple as partes envolvidas.

Tobias Barreto, além de possuir lindos bordados é a maior fabricante de cama, mesa e banho do Nordeste. Somos também o maior fabricante de mosquiteiros do Brasil.

Em virtude disso, o Executivo, através do prefeito Dilson de Agripino, compreende e reafirma a necessidade do diálogo para que deliberações verdadeiramente democráticas possam surgir. Entende também, que, diante do agravamento da pandemia, esse não é o momento para qualquer tipo de discussão nesse sentido.

Secom Tobias Barreto