POLÍCIA CIVIL PRENDE CASAL EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS EM PROPRIÁ









09/06/21 - 08:24:14

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá prenderam em flagrante um casal suspeito de tráfico de drogas. A ação policial foi deflagrada após investigações iniciadas com o recebimento de denúncias anônimas. A detenção ocorreu na manhã desta quarta-feira (9).

De acordo com o delegado Fábio Alan Pimentel, a operação ocorreu na rua Dom Juvêncio de Brito e culminou com a apreensão de algumas trouxas de cocaína e uma quantidade bruta pura da mesma droga.

Os policiais abordaram um homem nas proximidades de sua casa e logo após foram à residência dele. No momento em que os policiais bateram na porta da residência do suspeito, a esposa dele arremessou duas bolsas pela janela do 1° andar, na tentativa de se livrar do flagrante.

Porém como o local estava cercado o ato foi presenciado pelos policiais que estavam no fundo e os pacotes foram recuperados. Foram apreendido pelos policiais duas trouxinhas de cocaína prontas para a venda e uma outra quantidade bruta da mesma droga que ainda seria misturada, embalada e posta à venda.

Segundo o suspeito, ele teria passado a traficar cocaína há cerca de um ano e vendia as trouxinhas pela quantia de R$ 40,00. Devido aos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao casal e ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Propriá, onde encontram-se à disposição da justiça.

Fonte e foto SSP