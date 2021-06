Prefeitura participa de reunião para conhecer nova linha de crédito do BID









09/06/21 - 15:19:00

A Prefeitura de Aracaju, representada pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) e pelo setor de Inovação e Tecnologia, participou, nesta quarta-feira, 9, de reunião virtual com representantes do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). No encontro online, foram apresentadas novas possibilidades para captação de recursos na área de tecnologia.

Intermediada pela Frente Nacional dos Prefeitos, a reunião foi para apresentar a linha de crédito Brasil Mais Digital, que disponibiliza US$ 1 bilhão para financiar a transformação digital, que compreende projetos de infraestrutura, economia, governo ou fatores habilitadores por todo o país. Entre os mais de 5.600 municípios brasileiros, Aracaju foi uma das 214 cidades selecionadas pela instituição financeira para conhecer o programa disponível.

Para o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, o convite mostra como a capital sergipana está sendo reconhecida por uma administração sólida e técnica. “Isso é mais uma prova de como a gestão vem garantindo a saúde financeira do município e a organização administrativa, possibilitando, assim, a captação de recursos e o alto reconhecimento por parte de instituições internacionais”, destaca.

De acordo com o programa apresentado pela equipe do banco, são US$ 30 milhões liberados para empréstimo, com 20% de contrapartida, para projetos que tenham como objetivo a transformação digital na esfera pública. Segundo Augusto Fábio, a oportunidade será analisada de forma criteriosa e alinhada com os encaminhamentos dados pelo prefeito Edvaldo Nogueira para o desenvolvimento da gestão.

“Aracaju hoje preenche os critérios do programa, pois tem capacidade de pagamento e de captação de recursos, além da infraestrutura do anel óptico implantada em todo o município. Seguindo as diretrizes do Planejamento Estratégico, iremos avaliar quais projetos existentes se encaixam nos requisitos do BID e avaliar a possibilidade de pleitear o recurso, que poderá resultar em importantes benefícios para a nossa cidade”, pondera o secretário.

Fonte e foto assessoria