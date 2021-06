PROCON DIVULGA PESQUISA VOLTADA AO DIA DOS NAMORADOS EM ARACAJU









09/06/21 - 12:52:19

A busca por presentes para o Dia dos Namorados movimenta o comércio e exigi atenção por parte dos consumidores. Para auxiliar os aracajuanos, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza mais uma pesquisa comparativa de preços.

O levantamento foi realizado na segunda-feira (10), com o objetivo de oferecer referência de preços de itens com grande procura para a data comemorativa. Os dados também são utilizados pelo órgão para o monitoramento de mercado. Foram visitados 22 estabelecimentos para obtenção de valores aplicados aos 43 produtos e serviços indicados na tabela.

“Na pesquisa, os consumidores poderão encontrar as variações de preços para diversos segmentos como sapatos e acessórios, eletrônicos, floriculturas, cestas de café da manhã, perfumaria e cosméticos, restaurantes e motéis”, detalha o coordenador do órgão de proteção ao consumidor, Igor Lopes, ao reforçar a necessidade de que haja o consumo consciente e atenção aos direitos dos consumidores.

Entre os itens pesquisados estão secador de cabelo, celular, tablete, prancha de cabelo, óculos de sol, bolsas, buquê de flores, sapatilhas, mochila, relógio, dentre outros.

Confira a tabela completa.

Orientações

Além de realizar uma pesquisa prévia, sobre os produtos e serviços a serem adquiridos, é importante que o consumidor exija a nota fiscal da compra, pois este é o principal meio de comprovação da relação de consumo entre as partes e poderá ser utilizada em uma eventual reclamação ou questionamento.

“É essencial também estar atento à política de troca do estabelecimento, considerando, inclusive, que não há disposição legal que obrigue o fornecedor a trocar produtos por insatisfação pessoal. Quando concedida a possibilidade de troca, deve-se observar prazos e condições”, salienta Igor Lopes.

Já para as compras realizadas pela internet é assegurado, pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o direito ao arrependimento no prazo de sete dias, contados a partir da data da entrega do produto. “O consumidor deve ficar atento às especificidades dos produtos e prazo de entrega, além de verificar valores adicionais para o frete ou outros serviços adicionais”, frisa o coordenador.



Atendimento

Para esclarecer dúvidas ou registrar denúncias, o Procon Aracaju pode ser acionado por meio do SAC 151 ou do número 3179-6040, que funcionam das 8h às 13h, em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon.aracaju.se.gov.br.

Foto Rodrigo da Silva