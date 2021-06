RioMar Aracaju aposta em Live Commerce para promover o Dia dos Namorados









09/06/21 - 15:35:10

Clientes poderão contar com dicas de presentes e descontos durante a transmissão ao vivo pelo Youtube

Para dar uma forcinha aos apaixonados que vão presentear os amores a escolher o presente para o Dia dos Namorados, o RioMar Aracaju realiza no dia 10 de junho, sua segunda live shopping, com dicas de mimos que cabem em todos os bolsos.

Atual tendência do varejo, o live commerce explodiu no Brasil e passou a responder por 4,5% das compras on-line. No dia 10 de junho, das 19h às 20h, o RioMar realiza transmissão ao vivo pelo canal do Youtube (RioMar Aracaju). O link da transmissão estará disponível nas redes sociais do shopping no @riomararacaju.

A live será apresentada pelo influenciador Agamenon Filho (@agamenonfilho), com participação especial da instablogger Jéssica Queiroz, em um espaço cenográfico inspirado na tradição do nosso de São João instalado na Praça de Eventos Rio. Para não deixar o ritmo junino de fora, a apresentação será embalada por um forrozinho danado de bom.

Os influencers irão utilizar a ferramenta para promover o ‘comércio ao vivo’ mostrando o produto e suas formas de uso. Os clientes também poderão interagir e tirar dúvidas através do chat.

Durante a ação, as lojas do RioMar Aracaju Online irão apresentar dicas incríveis para presentear o crush, o mozão, o esposo ou a esposa ou se presentear, com itens de moda, tecnologia, acessórios, beleza, joias, bebidas, entre outros.

Serviço

O quê? Live Commerce do RioMar Aracaju com transmissão ao vivo pelo Youtube

Quando? 10 de junho, das 19h às 20h

Lojas participantes? Lojas da plataforma do RioMar Aracaju Online

Apresentação? Agamenon Filho, com participação especial de Jéssica Queiroz

Fonte e foto assessoria