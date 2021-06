São Pedro do município de Muribeca pode ser Patrimônio Cultural









09/06/21 - 13:55:30

Na Sessão Mista Extraordinária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta quarta-feira, 09, o Projeto de Lei nº 131/2021 foi aprovado, por unanimidade. De autoria do deputado estadual Adailton Martins (PSD), a propositura declara a “Festa de São Pedro”, da cidade de Muribeca, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe. Agora, o PL seguirá para sanção governamental.

Segundo o texto do documento, o evento acontece, anualmente, no mês de junho, quando o município de Muribeca recebia, antes da pandemia do covid-19, milhares de pessoas para brincar o melhor São Pedro do Brasil.

“Com o passar dos anos, a festa de São Pedro teve seu evento ampliado com surgimento do Forró do Banquinho, passando a fazer parte da programação oficial do São Pedro de Muribeca, se tornando mais um dia de festejo com a apresentação de bandas locais e nacionais. Então, o PL visa unicamente, preservar e valorizar a nossa cultura, tornando-se Patrimônio Cultural e Imaterial do estado, e que deve ser preservada como memória cultural para as futuras gerações”, enfatizou Adailton Martins.

Foto: Jadilson Simões

Por Assessoria Parlamentar