Saúde mobiliza servidores para cadastro de doadores regulares de sangue









09/06/21 - 10:30:13

Os servidores do Centro Administrativo da Saúde (CAS) com interesse em se tornar um doador de sangue regular, além de praticar o ato de solidariedade, também podem participar do ‘Programa Pelas Vidas’, cadastrando-se no link. Ao preencher o formulário, o colaborador do CAS ficará cadastrado em um banco de dados, e se porventura, o doador ou algum familiar necessitar de doação, será realizado um levantamento de pessoas compatíveis no Centro.

Essa iniciativa é do Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador (Nast), da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), também gerenciado pela SES. De acordo com a enfermeira do trabalho do Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador, Larissa Prudente, com a ação, além de fortalecer o espírito de solidariedade do servidor, o Nast destaca e abraça o Junho Vermelho, que tem como objetivo incentivar a doação de sangue.

“Como o junho vermelho é uma campanha muito conhecida, decidimos abraçar essa causa, até porque a gente sabe que os estoques do Hemose estão baixos. Como tínhamos feito uma parceria com o Hemose em fevereiro, contactamos o responsável pela captação de novos doadores e decidimos trabalhar juntos novamente. Acho que o ‘Programa Pelas Vidas’ tem uma proposta bastante interessante para o servidor”, disse Larissa.

Doação

Existem alguns critérios para doar sangue. Primeiramente, é necessário estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. No dia da doação o voluntário deve comparecer ao Hemose bem alimentado, ter repousado pelo menos seis horas antes de doar, não deve fumar e nem ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação de sangue.

Além do Hemose há um posto de coleta de sangue, localizado no shopping Riomar. O serviço funciona às segundas e terças, exclusivamente, para agendamento presencial e telefônico da doação de sangue e o cadastro de Medula Óssea. Já nas quartas e quintas, a doação de sangue é das 13h às 16h. E às sextas, das 10h às 16h. Para mais informações ou agendamento de doação, basta ligar para os telefones: (79) 3225-8039, 3259- 3174 e 99191-2977.

Fonte e foto assessoria