Senador Alessandro Vieira deixa o Cidadania por discordar sobre “orçamento Secreto”









09/06/21 - 16:58:07

O senador Alessandro Vieira informou nesta quarta-feira (09) que está deixando o Cidadania, partido pelo qual se elegeu em 2018. O motivo é uma discordância com o presidente nacional da legenda, Roberto Freire, que anunciou a decisão da sigla de retirar a ação impetrada no Supremo Tribunal Federal questionando o chamado Orçamento Secreto, escândalo de dimensão nacional.

Veja, abaixo, a nota do senador anunciando sua saída do Cidadania:

“Como é de conhecimento da maioria, no último domingo (6) o Cidadania impetrou uma ação perante o STF questionando o chamado Orçamento Secreto, escândalo de dimensão nacional. Essa ação foi desenvolvida em conjunto com a equipe do meu gabinete, ouvindo autoridades técnicas relevantes. Ela gerou grande repercussão na mídia e no próprio Congresso.

Hoje (9) fui comunicado pelo presidente Roberto Freire de que o Cidadania iria apresentar a desistência da ação, como de fato já apresentou. Os motivos para essa desistência deixo para o próprio Roberto esclarecer.

Evidentemente respeito a decisão, mas discordo frontalmente. Um partido decidir não impetrar uma ação é natural. Desistir de uma ação perante o Supremo, na minha opinião, não é natural.

Por esta razão, mesmo mantendo a integral consideração pelo Cidadania e por cada um dos seus integrantes, decidi encaminhar nos próximos dias o meu pedido de desfiliação do partido.

Tenho como princípio de vida a coerência e uma seriedade extrema no trato da coisa pública, o que efetivamente inviabiliza a minha concordância com essa situação e, por consequência, a minha permanência no partido.

Desejo a todos muita saúde e força na caminhada.

Senador Alessandro Vieira”