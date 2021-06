Sergipe e Rio de Janeiro assinam acordo de cooperação no Novo Mercado de Gás Natural









09/06/21 - 05:38:00

“Sergipe tem muito a contribuir neste novo momento do Gás Natural no país”, diz secretário

Os governos dos estados de Sergipe e do Rio de Janeiro assinaram, nesta terça-feira (08), no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, um Acordo de Cooperação com o objetivo de promover ações para o desenvolvimento do Novo Mercado de Gás Natural no Brasil. O acordo estabelece o intercâmbio de informações para subsidiar a elaboração e o aprimoramento de normas regulatórias e regulamentos, prevê a criação de um grupo de trabalho para execução das atividades técnicas e a realização de um workshop que contará com a participação dos agentes econômicos dos dois estados.

“Sergipe tem muito a contribuir neste novo momento do Gás Natural no país. Temos trabalhado diuturnamente para que todas as perspectivas positivas que se descortinam em favor do nosso estado se concretizem, e possamos ter, em um futuro não muito distante, um grande número de investimentos. Por isso, acredito que esta parceria com o Governo do Rio de Janeiro, que também tem grande expertise no assunto, será muito importante para a continuidade deste trabalho. Será uma troca mútua de conhecimento e aperfeiçoamento”, pontua o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado de Sergipe, José Augusto Pereira de Carvalho, e frisa que é sergipano o relator da Lei do Gás, o deputado federal Laércio Oliveira.

Assinaram o acordo o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado de Sergipe, José Augusto Pereira de Carvalho, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Soares.

“O Rio é o maior produtor nacional de gás natural. Sergipe desponta como um importante produtor no futuro, podendo ser responsável por cerca de 10% da produção nacional bruta de gás. Essa aproximação tem importante viés estratégico, abrindo enormes oportunidades para a retomada do desenvolvimento econômico a partir do crescimento da atividade industrial no país”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Leonardo Soares. “A iniciativa é inédita no Brasil, e ajuda a consolidar a nova Lei do Gás, sancionada em abril pelo Governo Federal”, acrescenta Leonardo Soares.

O termo assinado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Emprego e Relações Internacionais do Rio de Janeiro (Sedeeri) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Sergipe (Sedetec) pretende ainda discutir a produção de diagnósticos das matrizes de transporte, avaliações de fluxos logísticos, projeções da demanda e de capacidade nas instalações portuárias e infraestrutura de armazenagem de terminais, análise de custos relativos aos diversos modais de transporte e outros temas relacionados.

Fonte e foto assessoria