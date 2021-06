VALDEVAN NOVENTA DESMENTE FAKENEWS SOBRE APOIO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES









09/06/21 - 13:23:07

A Assessoria de Imprensa do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) vem a público comunicar que não procede informação sobre publicação em diversos sites com o título principal “Valdevan Noventa articula em Brasília para ser o candidato de Lula ao Senado em Sergipe”. O conteúdo desta matéria não partiu da Assessoria do deputado, não houve qualquer contato dos veículos para apurar o assunto, logo são especulações. Buscaremos a procedência dessas informações não oficiais, ressaltamos que não sabemos a quem realmente interessa esse tipo de assunto nesse momento.

Valdevan Noventa é filiado ao Partido Liberal (PL) e até o presente momento não argumentou com nenhum veículo de imprensa sobre uma possível aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT). Sugerimos aos veículos que noticiaram a notícia que busquem a apuração com concretude para que não ocorra ruídos na comunicação.

Assessoria de Imprensa