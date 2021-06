Valdevan Noventa recebe Medalha de Honra ao Mérito Parlamentar de Estância









O deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) recebeu na noite da última terça-feira, 8, na Câmara Municipal de Vereadores de Estância Medalha de Honra ao Mérito Parlamentar pelos relevantes serviços prestados ao município. A propositura é de autoria da ex-vereadora, Josefa Francisca dos Santos, a Chica do Fato. Valdevan priorizou investimentos para Estância orçado em R$ 5,3 milhões nas diversas áreas do desenvolvimento. A Saúde, Segurança Pública e a Infraestrutura Urbana foram destaque nas destinações de Noventa.

A Medalha de Honra ao Mérito Parlamentar é a maior honraria da Casa Legislativa municipal e é destinada a pessoas físicas ou jurídicas que tenham contribuído para o engrandecimento do município de Estância e particularmente do Poder Legislativo. A mesa foi presidida pelo vereador Matheus Noventa (PSB).

“Estarei sempre com você e lhe daria quantas honras forem necessárias. Parabéns pelo seu trabalho”, disse a ex-vereadora Chica do Fato que em sua propositura destacou a comunicação, durante a sessão solene, das emendas enviadas ao município.

Já o vereador, Matheus Noventa, também lembrou a trajetória do deputado e da responsabilidade em levar o nome dele na Câmara Municipal. “Parabenizo está Casa pelo reconhecimento do trabalho e do serviço prestado pelo deputado Valdevan Noventa, eleito pelos sergipanos. Trabalho reconhecido hoje nos 75 municípios. Destaco os mais de R$ 100 milhões priorizados para Sergipe. Precisamos enaltecer, pois muitos vivem a criticar sem conhecer o trabalho de fato”, disse o vereador Matheus Noventa.

Valdevan Noventa agradeceu emocionado o reconhecimento da amiga e ex-vereadora Chica do Fato e destacou passagem da sua vida em Estância. “Saí da casa dos meus pais em 7 de outubro de 1987 e em 7 de outubro de 2018, 31 anos depois, fui eleito deputado federal. Atravessei a vida batalhando para chegar onde estou. Sou presidente da maior entidade sindical da América Latina e nunca escondi isso. Um sergipano e isso precisa ser destacado”, explicou o deputado.

Emendas encaminhadas ao município de Estância

A Saúde Pública foi destacada por Valdevan Noventa, desde o início do seu mandato, ele priorizou R$ 3,8 milhões. Essas emendas foram para o custeio da Atenção Básica de Saúde, controle da pandemia do Covid-19 e para o Hospital Amparo de Maria.

Para infraestrutura urbana, o parlamentar encaminhou uma máquina patrol no valor de R$ 488 mil e por indicação do vereador Matheus Noventa, ele priorizou em 2021 R$ 939 mil em pavimentação asfáltica. Segundo Valdevan, em breve deve anunciar a destinação de Poços Artesianos e novos maquinários para o município.

Presenças

Estiveram presentes na Sessão Solene, o prefeito e a vice-prefeita de Santa Luzia do Itanhy, Adauto Amor e Gleide Noventa, respectivamente. Os vereadores José Amilton, o Sobó, (Arauá), Gilvaneide Oliveira, Neide, (Arauá), Rondinelle Oliveira (Arauá), Jadiel Clementino (Santa Luzia do Itanhy). A mãe do deputado, Josefa Lourença de Jesus, representou a família.

