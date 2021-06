Vereadores de Rosário do Catete discutem projetos para a melhoria da cidade









09/06/21 - 11:19:30

Mais uma vez os vereadores de Rosário do Catete reuniram-se para as sessões 33° e 34° realizadas ontem, 8. Na pauta da primeira sessão, foram discutidos assuntos relacionados a projetos a serem votados pelos parlamentares, deliberados pelos mesmos como a regulamentação do projeto de atenção básica criado pelo Ministério da Saúde e também em relação ao período de licença para o prefeito César Resende, ainda afastado por problemas de saúde causados pela Covid-19.

Já na segunda sessão, todos os sete vereadores presentes votaram de forma favorável aos projetos pautados pela casa, dentre eles as moções de pesar para as cidadãs rosarenses, Maria José Santos Costa e Maria Joaquim Silva Santos, requisitadas pela vereadora Amélia Resende.

Também foi aprovado o projeto de lei que considera toda ou qualquer atividade religiosa como essencial, de autoria do vereador George Santana visando o bem-estar espiritual de seus fiéis e com a saúde física e emocional dessas pessoas.

Do mesmo modo, o projeto que aprova a moção honrosa de aplausos a todos os alunos e corpo docente do Colégio Estadual Leandro Maciel de autoria do vereador Ellyson da Silva Santos foi facultado pelos vereadores da casa.

Por Midiando Comunicação