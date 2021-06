Vice-prefeita discute ações de fiscalização e segurança do município na Semdec









Constituída pela Defesa Civil, Procon e Guarda Municipal, a Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec) realiza ações de prevenção, fiscalização, atendimento ao consumidor e segurança, formando uma força-tarefa de serviços do Município.

Para fortalecer a atuação da pasta e discutir melhorias na execução de alguns projetos, a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza, reuniu-se com o gestor da Secretaria, Luiz Fernando Almeida, nesta quarta-feira, dia 9.

Para a vice-prefeita, a Semdec, com todos os seus “braços distintos”, é de suma importância para o município. “Uma Secretaria com dinâmica diferenciada, com entrosando entre os órgãos. Hoje temos uma Secretaria que pensa no consumidor, na segurança do aracajuano e que vem atuando na pandemia de forma muito presente”, resume Katarina.

Ela também lembrou da atuação da pasta durante os períodos chuvosos. “Nas chuvas ou nas calamidades que infelizmente acontecem, sempre há a presença do Município, através da Semdec, que articula as diversas demandas da própria entidade e também da cidade”, ressalta Katarina.

De acordo com o secretário da Semdec, de fato, as ações da pasta são diversas, mas bem integradas. “A Guarda Municipal, o Procon e a Defesa Civil são os três pilares da Semdec, e há um entrosamento muito satisfatório. A gente luta juntos contra as adversidades que acontecem no município”, destaca.

No rol de atribuições de cada entidade, a Guarda Municipal é responsável pelo policiamento preventivo de logradouros públicos, monitorando os equipamentos municipais, como Cras, Creas, UBSs e escolas por meio de câmera com sensor de movimento. A Defesa Civil tem a função de analisar estruturas, atender ocorrências e, quando chove, monitorar áreas de risco.

O Procon atende o consumidor e, recentemente, acrescentou o agendamento eletrônico, pelo site e pelo número 151 ou presencialmente. “Na pandemia, montamos uma verdadeira força-tarefa com todos esses órgãos, Procon e Defesa Civil numa atuação mais técnica, e Guarda Municipal no apoio à segurança”, reitera.

Segurança

A vice-prefeita também esteve na sede da Guarda Municipal de Aracaju, localizada no Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), acompanhada do subinspetor Fernando Mendonça, coordenador-geral da GMA.

Para o subinspetor, a presença da vice-prefeita Katarina, que é delegada de Polícia de carreira, gera uma aproximação importante. “Podemos melhorar nossa atuação com a expertise dela na área e, assim, atender melhor ao munícipe de Aracaju”, afirma Mendonça.

Segundo Katarina, o funcionamento dos Grupamentos e a tecnologia utilizada pela Corporação demonstram a excelência dos serviços prestados pela Guarda para que a população aracajuana se sinta segura. “Queremos ampliar os serviços, porque eles já são excelentes”, garante a vice-prefeita.

