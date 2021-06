A partir de sábado, aracajuanos podem se vacinar no Campus Farolândia da Unit









Com a nova etapa do programa de vacinação da Prefeitura, o campus Farolândia da Unit passa a ser ponto fixo de vacinação em Aracaju para os cidadãos contemplados.

Por Raquel Passos

Com a nova etapa do programa de imunização da Prefeitura de Aracaju, a Universidade Tiradentes foi escolhida para ser mais um ponto fixo de vacinação contra Covid-19. O campus Unit Farolândia passará a receber o público contemplado a partir das 8h deste sábado, 12, no minishopping.

O acesso estará liberado para os trabalhadores da Educação que atuam nos ensinos Superior, Profissionalizante, e na Educação de Jovens e Adultos, pessoas com idade acima de 48 anos e com deficiência permanente grave a partir de 40 anos.

“Quem for ao campus Farolândia na condição de tomar vacina, nossos portões estarão abertos, à serviço da população. Em paralelo, nossas equipes ficarão em monitoramento constante para que toda a operação flua com segurança, seguindo os protocolos de biossegurança”, informa o pró-reitor Administrativo e Financeiro da Unit, Francisco Almeida.

Segundo ele, na sexta-feira, 11, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde deve simular como será esta nova operação que contará com o apoio dos acadêmicos do curso de Enfermagem – como já ocorre desde abril no drive thru, localizado no Parque da Sementeira.

Para ter acesso à vacina, o cidadão precisa ter se cadastrado no site VacinAju e recebido o código de validação. Com ele e o documento RG, poderá se dirigir a um dos pontos de vacinação de Aracaju.

