Após pedidos de Cícero do Santa Maria, comunidades recebem serviços urbanos









10/06/21 - 12:08:49

O Vereador Cícero do Santa Maria utilizou na manhã de hoje o pequeno expediente da Câmara Municipal de Aracaju para inicialmente cumprimentar a população do Conjunto Agamenon Magalhães, o qual fez uma visita na tarde de ontem, quarta-feira.

No local, os moradores pediram que o vereador intercedesse junto a Prefeitura, por uma limpeza geral em algumas ruas da comunidade. A solicitação foi feita à EMSURB, que prontamente atendeu o pedido. “Quero agradecer ao Presidente Luiz Roberto, pela sua atenção, cordialidade e agilidade em enviar as suas equipes de forma imediata. Quem ganhou foi a comunidade, era notório a alegria das pessoas vendo as equipes trabalhando” disse o Vereador, que também usou a oportunidade do pronunciamento para citar a Comunidade Jardim Recreio, no Bairro Santa Maria, que confiou no vereador e colocou sobre ele a responsabilidade de solucionar a problemática até então, da pavimentação asfáltica nas suas ruas.

“Muitos buracos e imperfeições tomavam conta do cenário, conversei com o Presidente da EMURB, Sérgio Ferrari, que em alguns dias fez o maior paliativo que aquela comunidade já viu, cobrindo toda a sua extensão e, aliviando a situação dos moradores”. Relatou. Na parte final do seu pronunciamento o vereador agradeceu o órgão, mas diz que continuará pedindo uma solução definitiva para a situação.

Fonte e foto assessoria