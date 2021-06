Aracaju vacinou mais 3.859 pessoas contra covid-19 nesta quarta-feira









10/06/21 - 05:09:43

O 9 de junho é lembrado como o Dia Mundial da Imunização e, no momento, o mundo vive um dos períodos mais expressivos no sentido de destacar a importância da vacinação. Hoje, se tem na vacina a esperança para o fim da pandemia do novo coronavírus.

Nesta quarta-feira, mais 3.859 pessoas foram vacinadas contra a covid-19, na capital sergipana, por meio da campanha realizada pela Prefeitura de Aracaju, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mais um dia de importância em meio ao cenário atual.

Seja no drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira) ou nos demais pontos de vacinação, a adesão popular é peça fundamental para que a campanha obtenha o resultado esperado: salvar vidas.

E como resultado do trabalho diário da campanha de vacinação, já são 176.161 aracajuanos imunizados, o que representa 26,49% da população da capital sergipana. Somente no dia de hoje, do total de vacinados, 2.879 tomaram a primeira dose e 980 receberam a segunda.

O funcionário público Ancelmo Costa Santos, de 56 anos, foi um dos vacinados, nesta quarta, e destacou o quanto o momento foi aguardado. “Estava muito ansioso. Perdi parentes, colegas de trabalho e amigos para a covid-19 e o momento é de dor para muita gente. Por isso, precisamos insistir e lutar para que mais vacinas cheguem e todos possam ser imunizados”, ressalta.

A artesã Naisa Barbosa, de 56 anos, afirma que a vacina trouxe alívio. “A gente, de certa forma, fica mais tranqüilo, mesmo sabendo que ainda tem muito a se fazer, mas já é um passo importante e necessário. Sabemos que a vacina é o único caminho para a gente livrar dessa fase difícil”, afirma.

Para a professora Brucila Vasconcelos, de 37 anos, mesmo com a vacina, as pessoas precisam continuar se cuidando, “afinal, só poderemos relaxar depois que a maioria da população for vacina. Fico mais tranquila por ter a oportunidade de ser vacinada, mas vou continuar com as medidas preventivas”, acrescenta.

O geógrafo Ricardo Barreto, de 56 anos, entende bem a importância da vacina.

“Hoje, fico mais tranqüilo por mim, mas muitas outras pessoas precisam ser vacinadas. A vacina é o que pode nos ajudar a sair desse momento de tanta angústia. Perdi pessoas próximas e o que desejo é que as pessoas não passem mais pela dor da perda por covid-19. A vacina para essa doença já existe”, pontua Ricardo.

Cronograma

Seguindo com a campanha de vacinação, nesta quinta-feira, 10, serão vacinados os aracajuanos com 56 anos, nascidos de julho a dezembro.

No que diz respeito aos profissionais da educação, de quinta a domingo, dia 13, serão imunizados os que trabalham com alunos do Ensino Médio.

Para se vacinar, os educadores precisam se cadastrar no “VacinAju”, com a apresentação da documentação que comprove o vínculo com a unidade de ensino na qual atuam.

Foto: Marcelle Cristinne