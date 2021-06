ASSEMBLEIA DE SERGIPE BUSCA INTERMEDIAR DIÁLOGO ENTRE O IFS E O IPESAÚDE









10/06/21 - 16:36:40

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através do seu presidente e deputado Luciano Bispo (MDB), está buscando intermediar um diálogo aberto entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) e o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (IPESAÚDE).

Em uma reunião do gabinete da presidência da Alese, na manhã dessa quinta-feira (10), a reitora do IFS, Ruth Sales Gama dialogou com o diretor-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, no sentido de se encontrar uma solução legal para inserir os servidores federais no plano de saúde estadual.

A Alese, através do presidente Luciano Bispo, tem dado todo o encaminhamento para a abertura do diálogo nesses pleitos dos servidores federais junto ao Ipesaúde. Durante a reunião o diretor-presidente Christian Oliveira solicitou algumas informações da reitora sobre o quantitativo de servidores que pretende aderir, explicando que o perfil deles é diferente dos servidores estaduais e municipais já contemplados.

Ainda não reunião houve um entendimento para que em um novo encontro sejam apresentados os dados e que seja apresentada uma tabela diferenciada para ser colocada em discussão. Para tanto, será necessário que essa inserção dos servidores ocorra via projeto de lei a ser protocolado para tramitação na Alese, com apreciação dos parlamentares. “O poder Legislativo tem buscado esse diálogo no sentido que a gente consiga contemplar esses servidores com a adesão ao Ipesaúde”, destaca Luciano Bispo.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte