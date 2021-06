Banese oferta consignado com até 120 dias de carência para início do pagamento









O Banco do Estado de Sergipe (Banese) disponibiliza, a partir desta quinta-feira (10), operações de crédito consignado com carência de até 120 dias para início do pagamento das parcelas. A iniciativa é uma das medidas adotadas pelo banco para oferecer alternativas financeiras aos servidores públicos estaduais e municipais no período da pandemia, sobretudo aqueles que tiveram seus orçamentos familiares afetados.

Para ter acesso à linha de crédito, o servidor público deve ter margem consignável disponível e receber o salário no Banese. Os clientes que já têm um contrato em andamento poderão renová-lo, para ficar com o saldo remanescente à quitação da operação anterior. Quem ainda não tem conta corrente no banco pode solicitar a portabilidade do salário para a instituição.

A superintendente de Varejo do Banese, Maraiza Sá, explica que a linha de crédito foi criada com base na lei n.º 14.131/2021, que facultou às instituições financeiras a concederem empréstimos consignados com carência de até 120 dias para início do pagamento. “Os servidores públicos podem optar por uma carência de 30, 60, 90 ou 120 dias para começar a quitar as prestações. Os juros serão calculados em acordo com a prazo escolhido pelo cliente”, destaca.

As contratações dos empréstimos consignados na nova modalidade poderão ser realizadas até 31 de dezembro deste ano por meio do aplicativo (app) do Banese para smartphones, dos correspondentes bancários (Pontos Banese) ou nas agências bancárias da instituição. Nesse caso, os atendimentos presenciais podem ser previamente agendados no site do banco, para a unidade de atendimento de preferência do cliente. Todas as operações ofertadas estão sujeitas à análise de crédito pela instituição.

