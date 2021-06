BATALLHA MANIFESTA APOIO A PROJETO POLÍTICO DE “CORAÇÃO VALENTE”









10/06/21 - 15:32:57

O advogado e ex-vereador Armando Batalha Júnior recebeu em sua casa a visita do ex-jogador Washington “Coração Valente”. Os dois relembraram gols e conquistas de Washington pelo Fluminense.

Armando disse que Sergipe tem muito a ganhar com o ingresso do Coração Valente na política e manifestou apoio ao projeto do ídolo.

Por Guilherme Fraga