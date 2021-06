Catadores de materiais recicláveis iniciam projeto piloto de coleta seletiva do CONBASF









10/06/21 - 17:03:35

O Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF), realizou no início deste mês de junho, em parceria com a Prefeitura Municipal de Aquidabã e membros da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Aquidabã – Akitabom –, a atividade de coleta seletiva da Rua Sebastião Figueiredo.

Após a ação de mobilização e sensibilização de educação ambiental sobre a importância da coleta seletiva, promovida junto aos moradores da localidade, o CONBASF deu início à segunda fase do projeto piloto de coleta seletiva do município. Os catadores da Akitabom, acompanhados pela equipe do Consórcio e a diretora de Meio Ambiente do município, Agnes Vieira, realizaram a coleta de resíduos sólidos nas residências, conforme a programação do projeto.

Somente na Rua Sebastião Figueiredo os catadores recolheram aproximadamente mais de 300 kg de resíduos orgânicos, mais de 100 kg de rejeitos e mais de 150kg de materiais recicláveis. De acordo com o superintendente do CONBASF, Mário Albuquerque, o Consórcio segue os procedimentos de segregação determinados pelo Ministério do Meio Ambiente. “Conforme pode ser observado, do total de 597 kg de coleta urbana segregadas no momento da coleta, apenas 123,5 kg deveriam ser destinados ao aterro sanitário. Isso demostra que a forma da coleta urbana que estamos propondo aos municípios é totalmente viável, pois o município que pagaria pelo transporte e destinação de 597 kg, com o modelo de coleta que estamos colocando em prática, pagaria somente por 123,5 kg, o que apresenta grande economia de recursos financeiros e materiais, e demonstra a viabilidade do projeto”, esclareceu o superintendente.

De acordo com a técnica do CONBASF, Jislaine Lima, os moradores estão se interessando pelo modelo de coleta apresentado, pedindo orientações de procedimentos para a separação dos resíduos. O projeto segue com a programação da coleta seletiva da Rua Sebastião Figueiredo, que acontece nas terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados, das 7h às 12h. Neste período o recolhimento dos resíduos está sendo realizado pelos catadores da Coopertiva Akitabom, que estão inseridos no projeto juntamente com os técnicos da Prefeitura Municipal de Aquidabã.

“O prefeito Francisco Francimário, não tem poupado esforços no sentido da implantação da coleta urbana nessa modalidade com a inclusão social dos catadores. O mesmo tem acompanhado de perto os resultados alcançados, e ao final do projeto piloto, começaremos a fazer a implantação desse modelo de forma gradativa no município com a contratação da Cooperativa para sua execução”, relatou o superintendente.

Fonte e foto assessoria