CAU/SE solicita inclusão de trabalhadores da construção civil no calendário de vacinação









10/06/21 - 09:14:32

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) emitiu ofício às Secretarias de Saúde, Estadual de Sergipe e Municipal de Aracaju, reforçando o cumprimento e posicionamento oficial sobre imunização dos profissionais da arquitetura e urbanismo que atuam na área da construção civil, e também dos multiprofissionais como pedreiros, pintores, marceneiros, etc, que atuam em obra.

Considerando os riscos de agravamento, vulnerabilidade social e óbitos pela doença, em 07 de maio de 2020, os profissionais trabalhadores da indústria e construção civil, foram reconhecidos pelos Decretos da Presidência da República, nº 10.282/2020; 10.292/2020 e 10.342/2020, como atividades essenciais e inseridos na lista de grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização, para assim serem vacinados contra a Covid-19.

“Nos colocamos à disposição dos órgãos para auxiliar na orientação dos pouco mais de 1.400 profissionais registrados no CAU/SE, além de eventuais informações e apoio para o efetivo e urgente cumprimento do cronograma de vacinação”, ressalta a presidente Shirley Dantas.

