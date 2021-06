Com ônibus temáticos, Setransp lança São João com Mobilidade nesta sexta-feira









10/06/21 - 11:03:49

Tradição no Nordeste, o período junino já começa quando o calendário bate em 1º de junho. Porém, em segundo ano de pandemia, os setores têm reinventado as maneiras de celebrar as datas comemorativas, inclusive o setor de Transporte, que nos últimos anos anos vem realizando o São João com Mobilidade. Sem trio pé de serra nos ônibus desta vez, mas mantendo a valorização a cultural e relembrando as medidas de prevenção no combate à Covid-19, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) lança o São João com Mobilidade trazendo três ônibus caracterizados com xilogravuras e reforçando que ainda é tempo de se cuidar.

Além disso, em Federação de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e o Programa Ambiental Despoluir, o São João com Mobilidade estará realizando a distribuição de máscaras de proteção, reforçando a importância da prevenção, e também destacará a conscientização ambiental com bonecos feitos com pneus e recicláveis, que serão dispostos nos Terminais de Integração e no Calçadão da Praia Formosa (Bairro 13 de Julho), para incentivar a responsabilidade socioambiental.

A campanha será lançada às 16h, desta sexta, 11, no Calçadão da Praia Formosa, onde os ônibus estarão estacionados disponíveis para fotos, e acontecerá a primeira distribuição de máscaras da programação.

O que é: São João Com Mobilidade

Data: 11/06

Onde: Calçadão da Praia Formosa

Fonte e foto Setransp