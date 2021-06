Deputada diz que em Porto da Folha “um demônio pegou uma bomba e explodiu um cachorro. É cruel. Inaceitável”









A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quinta-feira (10), em mais uma Sessão Extraordinária Remota, para condenar o crime registrado contra um animal, no município de Porto da Folha, no sertão sergipano. Ela informou que o autor foi rapidamente identificado e preso em flagrante pelas autoridades competentes. Ela lamentou ainda que o caso ganhou repercussão nacional, algo negativo para Sergipe.

“Eu confesso que venho para esta tribuna muito triste com mais esse registro de violência contra um animal. Infelizmente desde a implantação da Delegacia Especializada no Combate a Crimes contra Animais que parece ter triplicado a quantidade de casos de crueldade. Em Porto da Folha um demônio pegou uma bomba e explodiu um cachorro! Isso é inaceitável, é cruel e não demora muito para ele fazer com uma criança ou outra pessoa”, lamentou a parlamentar.

Para Kitty Lima o autor do crime não reúne condições de conviver em sociedade. “Graças aos avanços das leis, ele agora está preso e eu quero agradecer a todos que se movimentaram na cidade para ajudar a denunciar e identificar. Esse caso ganhou repercussão nacional, trata-se de uma pessoa perigosa para conviver com as outras e vamos acompanhar o processo judicial para que esse covarde tome a pena máxima”.

“Algumas pessoas ainda acham que esses crimes não dão em nada! Esse tempo passou! A sociedade de hoje não permite mais e nós temos olhos em todos os lugares para denunciar esses abusos. Infelizmente o cachorro não resistiu, mas quero deixar uma mensagem ao povo de Porto da Folha que a nossa luta não vai parar”, completou Kitty Lima.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte